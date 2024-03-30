الأب سليمان ترأس قداس عشية عيد الفصح في راشيا الفخار

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ترأس الأب جوزيف سليمان في كنيسة التجلي للروم الكاثوليك في راشيا الفخار قضاء حاصبيا، قداس عشية عيد الفصح، بحضور جمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة.
وفي عظته جدد الأب سليمان الدعوة إلى "انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لينتظم عمل المؤسسات السياسية والدستورية"، آملًا أن "تكون قيامة السيد المسيح محطة أمل وفرح لإلهام السياسين بمساعدة اللبنانين على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والصحية والمالية الصعبة التي تواجههم".
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