شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استياء أمريكا.. أوكرانيا تتعهد بمواصلة هجمات المسيرات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستواصل استهداف منشآت تكرير النفط الروسية على الرغم من استياء الولايات المتحدة من حملتها.

وكان زيلينسكي قد حذر من أن قوات كييف قد تضطر إلى التراجع "خطوة بخطوة" دون المزيد من المساعدات العسكرية من الحلفاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وهاجمت القوات الأوكرانية أكثر من عشر مصاف داخل روسيا بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات خلال الشهر الماضي مما أدى إلى خفض إنتاج الوقود، لكن الضربات أغضبت حلفاء كييف في الولايات المتحدة الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الوقود المحلية في عام الانتخابات، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي، نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة. المساعدات العسكرية وقال زيلينسكي: "رد فعل الولايات المتحدة لم يكن إيجابيا في هذا الشأن، استخدمنا طائراتنا المسيرة. لا أحد يستطيع أن يقول لنا إنكم لا تستطيعون".

وحث زيلينسكي مرة أخرى على تسريع موافقة الكونجرس على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها منذ أشهر.

وقال إنه بخلاف ذلك، ستضطر أوكرانيا إلى تكثيف قصفها للأهداف العسكرية الروسية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات الحربية.