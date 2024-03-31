شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات جديدة.. آخر تطورات انهيار جسر بالتيمور في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون أمريكيون، آخر تطورات انهيار جسر بالتيمور، مشيرين إلى أن فرق الإنقاذ تستعد لرفع أول جزء من حطام الجسر، للسماح للمراكب وزوارق القطر بالوصول إلى موقع الحادث.

ويعد هذا الإجراء ضمن الخطوة الأولى في عملية معقدة لإعادة فتح الميناء المغلق في المدينة. تداعيات انهيار جسر بالتيمور كانت اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد أعمدة الجسر مما أدى إلى سقوط جزء كبير من الجسر في نهر باتابسكو وإعاقة الحركة في قناة الشحن في ميناء بالتيمور.

وسيقطع جزءا من البنية الفوقية الفولاذية للجسر إلى قطعة واحدة بحيث يمكن رفعها عبر رافعة إلى مركب ونقلها إلى موقع (تريد بوينت أتلانتيك) القريب في سباروز بوينت. إصلاح جسر بالتيمور ولم يُفصح عن تقديم جدول زمني للانتهاء من هذا الجزء من أعمال الإزالة، وبمجرد الانتهاء من هذه المرحلة من العمل، يمكن نقل المزيد من القاطرات والمزيد من المراكب والقوارب إلى المنطقة.

وانتُشلت جثتا عاملين كانا يقومان بإصلاح سطح الجسر وقت وقوع الكارثة، فيما تتواصل الجهود لانتشال جثث أربعة آخرين يُفترض أنهم لقوا حتفهم.

