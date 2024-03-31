الارصاد الجوية: الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان "يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية".

واشارت الى ان "الطقس مستقر وجاف نسبيا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة منخفضة يرافقها طبقات من الغبار تجعل الأجواء سديمية خلال الأيام القادمة".

وذكرت ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء و رياح ناشطة في المناطق الجنوبية".

ولفتت الى ان "الطقس غدا غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية. والثلاثاء صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف على الساحل واستمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية".

واضافت ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم ال غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة واستمرار ظهورالغبار في الاجواء كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية".