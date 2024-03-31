14 صورة مذهلة للكون من مسابقة مصور الفلك العالمية



محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت مجلة 121clicks، المتخصصة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي، الصور الفائزة في مسابقة مصور علم الفلك لهذا العام، التي التقطها مصورون موهوبون جمعوا ببراعة بين الفن والاستكشاف العلمي.

قدمت الصور الفائزة لمحات مثيرة من عالمنا الواسع والغامض، من التوهج الأثيري للمجرات الحلزونية البعيدة إلى الجمال المؤلم للاصطدامات الكونية، تكشف هذه الصور عن التنوع الهائل والروعة في جوارنا الكوني. شاهد الرقص المعقد للنجوم وسحب الغاز بين أحضان المجرات المهيبة، أو تعجب من الألوان النابضة بالحياة لسحب الغبار بين النجوم التي تنيرها النجوم حديثة الولادة.

وعلى الرغم من الفروق الهائلة بين إمكانات مصوري الفلك من جانب، والتلسكوبات العملاقة مثل جيمس ويب وهابل وإقليدس، فإن مصوري الفلك البارعين، نجحوا من خلال التقنيات المتطورة في علوم التصوير، في التقاط صور لا تقل روعة واحتشادا بالتفاصيل.

الصورة الفائزة بالمركز الأول، كانت للمصورة مارسيل دريسلر، تظهر فيها مجرة أندروميدا أو المرأة المسلسلة، وإلى جوارها قوس ضخم من البلازما. ويحقق العلماء حاليا في ذلك العملاق الذي ربما يكون أكبر هيكل من نوعه الأقرب إلينا في الكون. مجرة المرأة المسلسلة هي أقرب مجرة حلزونية إلى مجرتنا درب التبانة.