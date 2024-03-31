النشرة: الغارة على تل نحاس تسببت بتصدع مخفر درك برج الملوك

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الغارة على تل نحاس والتي استهدفت منزلا، تسببت بتصدع مخفر درك برج الملوك مخلفة أضرارا جسيمة في المبنى وتحطم الزجاج وخلع الابواب، وحالت العناية الالهية دون إصابة أحد من عناصر المخفر.

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