افادت وسائل اعلام سورية بانه حوالي الساعة 30 : 21 مساء اليوم شن الطيران الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق، وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام سورية: إصابة مدنيين اثنين وخسائر مادية جراء عدوان اسرائيلي على دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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