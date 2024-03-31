انت الان تتابع خبر التعادل يحسم مواجهة الزوراء والنجف والجوية يعود بخسارة من دهوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حسم التعادل مباراة الزوراء والنجف، اليوم الأحد، فيما خسر القوة الجوية من مضيفه دهوك في المرحلة الثانية من دوري نجوم العراق.

وانتهت مباراة الزوراء والنجف بالتعادل بدون أهداف والتي جرت على ملعب النوارس.

وفي مباراة ثانية، خسر فريق القوة الجوية من نظيره دهوك بهدفين لهدف.

وشهدت المباراة التي جرت في دهوك، وقوع أحداث سلبية خلال الدقائق الأخيرة منها، تمثلت بنزول بعض المشجعين لأرض الملعب.

وفي مباراة أخرى، فاز نوروز على كربلاء بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جرت على ملعب الأخير، كما تعادل أمانة بغداد على ملعبه من نفط ميسان بهدف لكل منهما.