شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. الأمطار والعواصف تقتل وتصيب 22 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

تعويض المتضررين

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد القتلى في حوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية إلى 10 أشخاص، كما ارتفاع عدد المصابين إلى 12 شخصًا، حسبما قالت هيئة إدارة الكوارث في إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني في تقرير عن الخسائر البشرية في الإقليم خلال اليومين الماضيين.وقال التقرير إن من بين الضحايا 8 أطفال وامرأتين، بينما كان من بين المصابين 9 أطفال وامرأتين ورجل واحد.ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" عن التقرير قوله إن 27 منزلا تضررت بسبب انهيار جدران وأسقف في مناطق مختلفة، حيث انهارت ثلاثة منازل بالكامل بينما تضررت 24 منزلا بشكل جزئي.وأعرب رئيس وزراء الإقليم، علي أمين خان جاندابور، عن حزنه وأمر بتقديم تعويضات للأسر المتضررة.وأمر بفتح الطرق المغلقة وتوفير تسهيلات للأشخاص العالقين تحت الأمطار والانهيارات الأرضية.وجاءت الأمطار والعواصف الثلجية عقب زلزال بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة "سوات" والمناطق المجاورة لها، في إقليم "خيبر-باختونخوا"، في وقت متأخر ليلة الخميس الماضي.