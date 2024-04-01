المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق إستهدفوا صباح اليوم الأثنين 1 / 4 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وفي وقت سابق، اعلنت "إسرائيل اليوم" عن دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل ومقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.

بدورها، كشفت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة.