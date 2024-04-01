اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، في بيان ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق إستهدفوا صباح اليوم الأثنين 1 / 4 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
وفي وقت سابق، اعلنت "إسرائيل اليوم" عن دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل ومقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.
بدورها، كشفت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات والمناطق المجاورة للاشتباه بتسلل مسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.