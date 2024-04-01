انت الان تتابع خبر السومرية تنشر رابط نتائج تعيينات العلوميين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه اطلق رابط أسماء الذين حصلوا على مراتب متقدمة وفقاً للنقاط المُحتسبة من فئات ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) ، والذين تمت المصادقة على نتائجهم في جلسة المجلس الطارئة يوم الاحد ٢٠٢٤/٣/٣١.وأكد المجلس انه سفتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من بداية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق٢٠٢٤/٤/١ لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣ ".

لمعرفة الاسماء زيارة الرابط الظاهر ادناه :

https://objection24.iraqi-fpsc.gov.iq/

