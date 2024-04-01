روسيا: واشنطن تسعى لحماية منفذي هجوم كروكوس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

اتهمت الاستخبارات الروسية، اليوم الاثنين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسعي من أجل حماية منفذي هجوم كروكوس.



وقالت الاستخبارات الروسية في بيانها، إن الإدارة الأمريكية تعمل بكل جهدها من أجل إبعاد الشبهات في هجوم كروكوس عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأضافت الاستخبارات الروسية، أن أوكرانيا تستعين ببيانات الأقمار الصناعية الأمريكية في توجيه هجمات للأراضي الروسية.

واتهمت روسيا سابقًا كييف بالتخطيط للهجوم الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في ضواحي موسكو، رغم إعلان تنظيم "داعش خرسان" مسؤوليته عن الهجوم الذي أخلف 137 قتيلًا.