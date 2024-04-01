سانا: وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بان وسائط الدفاع الجوي للجيش السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق. ولفتت وسائل اعلام الى تصاعد أعمدة الدخان من منطقة المزة على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.

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