انت الان تتابع خبر حسام حسن يعلق على هدف صلاح في مرمى برايتون والان مع التفاصيل

ونشر حسام حسن على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، صورة لصلاح من المباراة وعلق "من أيضا؟" مع شعار تاج الملك، في إشارة إلى اللقب الذي تطلقه جماهير ليفربول على النجم المصري.

وجاءت رسالة حسام حسن إلى صلاح بعد أنباء عن وجود خلاف بينهما، إذ طلب صلاح الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر لـ"الفراعنة" تحت قيادة حسام حسن الذي عين مؤخرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.

وتقدم صلاح بطلب الإعفاء بحجة عدم جاهزيته بعدما تعافى من إصابة غيّبته عن الملاعب لنحو شهر.