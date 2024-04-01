انت الان تتابع خبر أول تعليق سوري بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدا أن العلاقات بين بلاده وإيران "لن تتأثر".

وقال المقداد، من مقر السفارة الإيرانية بدمشق: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".

وأضاف: "إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا".

من جهته، ذكر سفير إيران في دمشق، حسين أكبري: "الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويقوم بكل شيء مناف للإنسانية لتحقيق ما يريد".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".