الاحتلال يستولي على 170 دونما من أراضي التعامرة شرق بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - استولت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، على 170 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة عرب التعامرة شرق بيت لحم، بحجة انها أراضي دولة.

واشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، الى ان عملية الاستيلاء هذه، هي ثالث عملية استيلاء تحت نفس الذرائع منذ مطلع العام الجاري/2024 لتصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال ما مجموعه 11 ألف دونم من أراضي المواطنين في محافظات القدس ونابلس وبيت لحم.

واضاف عرار أن الأمر العسكري المتعلق بالاستيلاء على الأرض في التعامرة، يشير الى أنها تقع في حوض طبيعي رقم 4 لمنطقتي العقبان والفريديس، وحوض طبيعي رقم 11 لقطعة فاضل في أراضي التعامرة، كما تشير البيانات المكانية المرتبطة بالأمر المخصص لهذا الإعلان الى أن هدفه هو إجراء عمليات توسعة لمستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي المواطنين في العقبان بلدة التعامرة في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32845 شخصا والجرحى إلى 75392.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيد و94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32845 شهيد و إصابة 75392منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الاثنين انتهاء عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة، بعد أن استمرت أسبوعين، مخلفا ورائه دمارا هائلا ، وجثثا بالعشرات داخل المجمع وفي محيطه.

على جانب آخر، أعلن وزير الصحة السابق وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن الجيش الإسرائيلي ينسحب من مجمع الشفاء الطبي مخلفًا دمارا شاملا بالمستشفى وحرق كامل لأقسامه وعشرات الجثث في أروقته ومحيطه.

وقف فوري لإطلاق النار

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في المجمع إلا أنه مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وجاءت تصريحات نعيم خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها: "انسحبت الليلة قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، الصور التي تأتي من هناك مروعة وفظيعة. دمار شامل للمستشفى حرق كامل لأقسامه".

وأضاف نعيم، قائلا إن "عشرات الجثث في أروقة المستشفى ومحيطه بعضها متحلل بالكامل وبعضها تم دهسه بالدبابات، وأقوى جيش في المنطقة ينتصر على مستشفى وطواقمه الطبية"، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ليس فقط همجية ووحشية هذا الاحتلال الذي يحاول أن يعوض فشله المستمر في معركته مع الشعب الفلسطيني من خلال مثل هذه الانتصارات الوهمية".

وأكد نعيم أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا شعور إسرائيل وقواتها بالتمتع بالحصانة والإفلات من العقاب على مدار 75 عاما وهم يرتكبون هذه "المجازر وأفظع منها" ولم يتم محاسبتهم أو معاقبتهم.