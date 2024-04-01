في عيد الفصح.. البابا فرانسيس يدعو إلى إنهاء الصراعات

ياسر رشاد - القاهرة - في قداس عيد الفصح، دعا البابا فرانسيس إلى وقف إطلاق النار في غزة، والدول المتحاربة روسيا وأوكرانيا لتحرير الجنود الذين أسروهم.

تجمع آلاف الأشخاص في مدينة الفاتيكان للاحتفال بعيد الفصح مع البابا:"في دعوتي إلى احترام مبادئ القانون الدولي ، أعرب عن أملي في تبادل عام لجميع السجناء بين روسيا وأوكرانيا، الجميع من أجل الجميع!".

ويعاني البابا من مشاكل في الجهاز التنفسي والتنقل في الأشهر الأخيرة، ولم يتمكن من القيام ببعض خطاباته وواجباته المعتادة.

عيد الفصح

عيد الفصح هو أقدس يوم في السنة للمسيحية - وهو اليوم الذي يعتقد فيه الكثيرون أن يسوع المسيح قام من بين الأموات بعد صلبه.

اقترحت منظمة غير حكومية في جنوب أفريقيا بديلا لبيض الشوكولاتة الملفوف بورق الألمنيوم للاحتفال بعيد الفصح: وهو تبني بيضة من أنواع البطريق المهددة بالانقراض.

وأشارت أنه منذ بداية العام، أنقذت مؤسسة الجنوب الأفريقي للحفاظ على الطيور الساحلية (SANCCOB) أكثر من 200 بيضة بطريق أفريقي ووضعتها في حاضناتها وتقوم بجمع التبرعات لتغطية تكاليف الحضانة.

علما بأن البطريق الأفريقي في يوم من الأيام كان أكثر الطيور البحرية عددًا في جنوب إفريقيا ، والآن لم يعد الأمر كذلك.

انخفاض عدد الأزواج

ووفقًا لرونيس دانيلز من SANCCOB، انخفض عدد الأزواج إلى أقل من 10000 زوج متكاثر في عام 2024، مقارنة بمليون زوج قبل قرن من الزمان.

وقال دانيلز لرويترز: "بناء على الاتجاه الحالي، وهو خسارة 8% سنويا، فإننا نتطلع إلى الانقراض بحلول عام 2035" ، و"لن يكون هناك ما يكفي من السكان الذين يعيشون في البرية لإنقاذ أنفسهم."

وأوضح أن هناك العديد من التهديدات التي تواجه هذا النوع، ولكن التهديد الرئيسي هو الصيد التجاري الذي دمر موارد السردين والأنشوجة التي تعتمد عليها طيور البطريق الأفريقية في معيشتها.

حضر الملك تشارلز الثالث قداس عيد القيامة، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له في حدث ملكي منذ تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير.

ولوح تشارلز، البالغ من العمر 75 عاما، لحضور القداس لدى وصوله إلى كنيسة سان جورج حيث دُفنت والدته الراحلة الملكة إليزابيث.

إرجاء المهام الرسمية

وأرجأ الملك جميع مهامه الرسمية منذ أن أعلن قصر بكنغهام أنه سيخضع للعلاج من نوع من السرطان اكتشفه الأطباء في الفحوصات بعد خضوعه لإجراء طبي يتعلق بتضخم البروستاتا في يناير.

ويُشار إلى أن هذا الظهور العلني اليوم الأكثر أهمية للملك والمشاركة الملكية الكبرى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

وينظر إلى مشاركة الملك، الذي تولى العرش قبل 18 شهرا فقط عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث، في عيد الفصح على أنها خطوة يقوم بها لطمأنة الجمهور بعد الأخبار الصادمة.

وتقضي العائلة عطلة عيد الفصح معا بعد إعلان الأميرة كيت عن علاجها من السرطان.

وبينما حضر الملك القداس اليوم الأحد في الكنيسة، لم يحضر ابنه الأمير وليام وعائلته.

وقالت الأميرة كيت، زوجة ابنه الأكبر، إنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في أعقاب خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير.

وواصل تشارلز الاضطلاع بالجزء الأكبر من مهامه الرسمية مثل استقبال المسؤولين الأجانب وعقد اجتماعات منتظمة مع رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وفي الأسبوع الماضي، لم يحضر الملك قداس يقام سنويا بمناسبة خميس العهد، وسجل رسالة صوتية تم بثها أثناء الحدث يعبر فيها عن حزنه لعدم حضوره وتمنى للجميع عيد قيامة سعيد.