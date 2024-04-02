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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أغلقت مؤشرات تداولات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض.
فقد تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6 % بمعدل 240 نقطة عند 39566 نقطة.
وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.2 % بمعدل 10 نقاط عند 5243 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1 % بمعدل 17 نقطة عند 16396 نقطة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.85 % ما يعادل 18.7 دولارًا عند 2257.1 دولارًا للأونصة في أسواق نيويورك المالية.