اخبار العالم

إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات تداولات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض.
فقد تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6 % بمعدل 240 نقطة عند 39566 نقطة.
وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.2 % بمعدل 10 نقاط عند 5243 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1 % بمعدل 17 نقطة عند 16396 نقطة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.85 % ما يعادل 18.7 دولارًا عند 2257.1 دولارًا للأونصة في أسواق نيويورك المالية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا