إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات تداولات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على انخفاض.

فقد تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6 % بمعدل 240 نقطة عند 39566 نقطة.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.2 % بمعدل 10 نقاط عند 5243 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1 % بمعدل 17 نقطة عند 16396 نقطة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 0.85 % ما يعادل 18.7 دولارًا عند 2257.1 دولارًا للأونصة في أسواق نيويورك المالية.