شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار مهنئة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: سنكون جزء من النسيج الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار دعوة لحضور الجلسة الخاصة لأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب و الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأكدت كتلة الحوار، تمنياتها بكل التوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في ولايته الجديدة، معتبرة أنها ستكون جزءا رئيسيا وبناءا في النسيج السياسي الوطني الجديد، الذي تمثل فيه المعارضة السياسية سندا للدولة تصوب قرارتها وتمدها بالبدائل والحلول والمسارات الأكثر فاعلية لصالح الوطن والمواطن، وأن تحافظ الكتله علي خطها الاصلاحي و ان تمثل معارضة الفعل لا الصراخ و الطعن.

وأشار إلى أن بناء تيار وسط سياسي يقيم علاقه صحيه جديده بين الحكومة والمعارضة هو غايتنا و أملنا، قائلا "نحن نؤمن و نعمل علي أن كتله الحوار هي جسر الثقه الجديد لحياه سياسيه فاعله و كلها أمل في غد مشرق يعود علي المواطن و الوطن".