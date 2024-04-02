افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن ان "الطيران الاسرائيلي المسير اغار قبل بعض الوقت على بلدة يارين قضاء صور، مستهدفا احد المنازل"، مشيرا الى اصابة مواطنة بجروح بليغة، نُقلت على اثرها الى احد مستشفيات مدينة صور".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إصابة مواطنة في غارة إسرائيلية على بلدة يارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.