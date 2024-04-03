شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تُعين "سامانثا موستين" حاكمًا عامًا للبلاد والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تعيين سامانثا موستين حاكمًا عامًا جديدًا لأستراليا، خلفًا للحاكم العام الجنرال دايفيد هيرلي، الذي تولى المنصب منذ عام 2019.وتشغل "موستين" منصب الرئيسة الحالية لفريق عمل المساواة الاقتصادية للمرأة التابع للحكومة الفيدرالية الأسترالية، وشغلت سابقًا مجموعة من المناصب، بما في ذلك عضويتها في مفوضية اتحاد كرة القدم الأسترالي AFL، وأصبحت الحاكم العام الثامن والعشرين لأستراليا.