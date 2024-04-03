دهس 4 أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلية وسط إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب عدد من أفراد الأمن وسط إسرائيل جراء عملية دهس، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 4 أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، أحدهم بحالة خطيرة جراء عملية دهس وسط دولة الاحتلال العبرية.

وقالت إنّ 4 أشخاص، أصيبوا الليلة، في حادث دهس بالقرب من مفرق الطيرة، وقدمت سلطات الاحتلال التي وصلت إلى مكان الحادث العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 23 عامًا في حالة خطيرة، وآخر 46 عامًا يعاني من إصابات في الرأس، كما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة.

وبحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن مراسلتها في القدس دانا أبوشمسية، فإنّ شرطة الاحتلال أطلقت النار على منفذ عملية الدهس قرب بلدة مستوطنة كوخاف يائير القريبة من قلقيلة التي تقع شمال الضفة الغربية.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، أنّ فلسطينيًا وراء عملية دهس عناصر الشرطة الإسرائيلية في اثناء تواجدهم بـ" كوخاف يائير"، وفرضت شرطة الاحتلال كردونًا أمنيًا في محيط حادث الدهس وفتحت تحقيقًا موسعًا حول الحادث.

وأوضحت أنّ الحادث أسفر عن إصابة 4 شرطيين، اثنان منهم في حالة خطرة وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ومن المتوقع أنّ تزيد حالات الإصابة في صفوف الشرطة الإسرائيلية، كما تجري شرطة الاحتلال عمليات تمشيط بمحيط الحادث تحسبًا لوجود مشتبه به آخر وساعد مرتكب عملية الدهس.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه وفقًا لبيان (شرطة الاحتلال) فإنّ منفذ العملية بعد دهسه لعناصر الشرطة نزل من سيارته وحاول طعن المتواجدين بمحيط الحادث، الأمر الذي أدى إلى إطلاق النار عليه واستشهاده.