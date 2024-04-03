الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس فجر اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة نابلس.

وحسب وفا، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من محور الطور والمدخل الشرقي وداهمت عدة منازل في شارع 16 ومنطقة المعاجين .

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وحسب وفا، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاههم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد محمد فتحي كنعان، الأسير المحرر فتحي كنعان (60 عاما)، والأسير المحرر محمد فوزي الخطيب (29 عاما)، عقب دهم منزليهما في البلدة.