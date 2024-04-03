بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة في غزة

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، تعليقا على مقتل 4 من العاملين في مؤسسة "المطبخ العالمي" في غزة بقصف إسرائيلي، أن "إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة للمدنيين في غزة".

ولفت إلى أن "إسرائيل تعهدت بإجراء تحقيق في استهداف عمال الإغاثة ويجب أن يكون هذا التحقيق سريعا وأن يحقق المساءلة".

وقال بايدن: "سأواصل الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتسهيل المساعدات إلى غزة"، مضيفا "نحن نضغط بشدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الأسرى".