سلطات تايوان: مقتل شخص وإصابة أكثر من 50 جراء الزلزال

أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان، عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 50 جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 7.5 درجات، والذي يعد الأعنف منذ 25 عاما فيها.

هذا، وأعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ أنّ خطر حدوث أمواج مدّ عال من جراء الزلزال العنيف الذي وقع بالقرب من تايوان "انتهى إلى حدّ كبير".