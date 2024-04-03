أفادت قناة "المنار"، بأنّ مرابض الجيش الإسرائيلي أطلقت نحو 60 قذيفة فوسفورية و20 قذيفة مدفعية ثقيلة، وأطلقت الدبابات قرابة 20 قذيفة مباشرة على بلدة عيتا الشعب لوحدها، فيما استهدفت بلدة راميا بـ5 قذائف فوسفورية".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": الجيش الإسرائيلي أطلق نحو 100 قذيفة منها 60 قذيفة فوسفورية على بلدة عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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