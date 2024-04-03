اصابة أكثر من 700 شخص بجروح في زلزال قوي ضرب تايوان

اصيب أكثر من 700 شخص بجروح في زلزال قوي ضرب تايوان بلغت قوته 7,4 درجات. وأوضح جهاز الإطفاء الوطني أن "عدد القتلى ما زال أربعة فيما ارتفع عدد المصابين إلى 711، لكنه لم يقدّم تفاصيل حول خطورة الإصابات".

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