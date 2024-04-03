أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، عن قصف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في جنوب غرب مدينة غزة. بدورها، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن قصف قوّة إسرائيلية راجلة بقذائف هاون قوة صهيونية في شرق حي التفاح في مدينة غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا قصف جنود إسرائيليين في مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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