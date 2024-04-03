قوى الامن ضبطت شّحنة من حشيشة الكيف داخل أكياس من البنّ وتلاحق المتورطين

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي، بأن "توافرت معطيات مؤكّدة لشعبة المعلومات حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كميّة من حشيشة الكيف مخبّأة داخل شحنة من البنّ والشاي وعلب تحتوي مكوّنات لتحضير الحلويات الى إحدى الدول الأوروبية عبر مرفأ بيروت".

واكدت ان "على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والتقنيّة لكشف هوية أفراد الشبكة المذكورة وتحديد مكان وجود الشّحنة وضبطها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة وفي خلال ساعات، إلى تحديد مكان وجود الشحنة التي تم نقلها من منطقة البقاع إلى محلة مار مخايل".

واشارت الى انه "اعطيت الأوامر للعمل على مداهمة المستودع المخبّأة داخله الشحنة في محلة مار مخايل وضبط المخدرات قبل نقلها الى مرفأ بيروت. حيث وبالتاريخ ذاته، دهمت قوة من الشعبة المستودع وضبطت داخله27 كلغ من مادة حشيشة الكيف مخبّأة داخل أكياس من البن. أجري المقتضى القانوني بالمخدّرات التي جرى ضبطها، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورّطين بالعمليّة".