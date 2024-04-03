أوكرانيا تدمر أربع طائرات شاهد بدون طيار أطلقتها روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - دمرت القوات الجوية الأوكرانية، أربع طائرات شاهد "بدون طيار" أطلقتها روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية اليوم الأربعاءعن بيان للقوات قولها "إن القوات الروسية هاجمت منطقة دونيتسك بثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300، كما نشرت أربع طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 حيث دمرت قوات الدفاع الجوي جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقتها روسيا.

وأضاف البيان:"أنه في ليلة 3 أبريل 2024، هاجم الروس منطقة دونيتسك بثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس-300 وأطلقوا 4 طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 من منطقة بريمورسكو-أختارسك في الاتحاد الروسي".. موضحا أن وحدات من مجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية أسقطت طائرات شاهد بدون طيار في مناطق خميلنيتسكي وزيتومير وكيروفوهراد وتشيركاسي.

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت الشهر الماضي أنها دمرت عددا قياسيا من أنظمة المدفعية الروسية منذ بداية الحرب يبلغ عددها 976.

الولايات المتحدة وفرنسا تجددان دعمهما القوي لأوكرانيا في مواجهة روسيا

جددت الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما القوي لـ"نضال أوكرانيا من أجل الحرية ضد التدخل العسكري الروسي".

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الجانبان أهمية منع اتساع نطاق الصراع في غزة، بما في ذلك تجنب التصعيد في لبنان، كما ناقشا التحديات التي تفرضها الصين والجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى فرنسا لمناقشة الأزمات الدولية الكبرى، بما في ذلك أوكرانيا والشرق الأوسط.

استهدفت كييف، امس الثلاثاء، مصفاة تكرير في تتارستان، الجمهورية الروسية الواقعة على مسافة 1300 كلم من أوكرانيا. واعترفت السلطات المحلية بالهجوم، وقالت وكالة الإعلام الروسية إن حريقاً اندلع في المصفاة وتم إخماده في غضون 20 دقيقة. وقالت الوكالة إن الإنتاج لم يتعطل. وقال مكتب رئيس جمهورية تتارستان إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت أهدافاً في تتارستان، وهي منطقة صناعات عالية جنوب شرقي موسكو، في الساعات الأولى من الصباح، مما أسفر عن سقوط 13 جريحاً.