الأقوى منذ 25 عاما.. تايوان: مقتل 7 أشخاص على الأقل في زلزال عنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبه - (ا ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الأقل في زلزال عنيف هز تايوان صباح الأربعاء وبلغت قوته 7،4 حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أن هذا الزلزال الذي ضرب قبالة الساحل الشرقي لتايوان هو "الأقوى منذ 25 عاما" في الجزيرة. ووقع تحت البحر قرب تايوان قبيل الساعة 00,00 ت غ واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي.

وبحلول الساعة 10,03 بتوقيت تايوان، قال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن "خطر حدوث تسونامي قد انتهى الآن إلى حد كبير". لكن المركز دعا في الوقت نفسه سكان المناطق الساحلية إلى البقاء في حالة تأهب.

هز زلزال وقع قبالة ساحل تايوان وبلغت قوته 7.4 درجة العاصمة تايبيه صباح الأربعاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أدى إلى مصرع سبعة أشخاص حسب ما أعلن جهاز الإطفاء الوطني وإصابة 736 آخرين.

وسُجلت هذه الوفيات في مقاطعة هوالين مركز الزلزال، وقضى ثلاثة من الضحايا على طريق للتنزه والرابع في نفق في طريق سريع.

كما أدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان. كما أعلن مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو أن هذا الزلزال هو "الأقوى منذ 25 عاما" في الجزيرة

ووقع الزلزال تحت البحر قبيل الساعة 00,00 ت غ واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، وقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ7,4 درجات.

خطر تسونامي

وأدى الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، لكن طوكيو عادت وخفضت مستوى التحذير إلى بسيط، في حين ألغته مانيلا بالكامل.

وبحلول الساعة 10,03 بتوقيت تايوان، قال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن "خطر حدوث تسونامي قد انتهى الآن إلى حد كبير". لكن المركز دعا في الوقت عينه سكان المناطق الساحلية إلى البقاء في حالة تأهب.

وأرسلت السلطات التايوانية قرابة الساعة 10,14 رسالة تحذيرية إلى السكان تبلغهم فيها أن "التسونامي الناجم عن الزلزال وصل تدريجياً إلى ساحل تايوان".

وأضافت: "نطلب من سكان المناطق الساحلية توخي الحذر واتخاذ احتياطات صارمة والانتباه إلى المخاطر الناجمة عن أي ارتفاع مفاجئ للأمواج".

من جهته، قال مسؤول في فرق الإطفاء في هوالين، المدينة القريبة من مركز الزلزال، "لقد انهار مبنيان ومن المحتمل أن يكون هناك أناس عالقين بداخلهما"، مضيفا: "ليس لدينا مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وخلال مؤتمر صحافي بثت قنوات التلفزة وقائعه، وقالت وكالة الإطفاء الوطنية التايوانية إنه تمّ الإبلاغ عن ما مجموعه 26 مبنى "مالت أو انهارت" من جراء الزلزال. لكن الوكالة لم تحدد أين تقع هذه المباني بالضبط.

وتايوان جزيرة معرضة للزلازل وسكانها معتادون على الهزات الأرضية المتكررة. وفي مانيلا، أعلنت وكالة المسح الجيولوجي الفلبينية إلغاء إنذار التسونامي.

وقالت الوكالة في بيان إنه "بناء على البيانات المتاحة من محطاتنا المتخصصة بمراقبة مستوى سطح البحر قبالة المنطقة المركزية، لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في مستوى سطح البحر منذ الساعة 7,58 (الثلاثاء 23,58 ت غ) وحتى هذا الإلغاء".