"سرايا القدس" نعت محمد عبد العزيز الرنتيسي الذي قضى بجنوب لبنان

نعت "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين في بيان، إلى "شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد محمد عبد العزيز الرنتيسي (32 عام) "أبو علي"، من أبطال كتيبة الشهيد أبو حمزة المجذوب - ساحة لبنان، والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي".
واكدت أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".
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