وزير الدفاع الفرنسي: فرنسا مستعدة لمزيد من الاتصالات مع روسيا من أجل محاربة "الإرهاب"

تحدث وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي شويغو للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2022، وبعد هجوم موسكو الذي تبناه تنظيم "داعش"، وفق ما أعلنت وزارته في بيان.

وأشار ليكورنو وفق البيان، إلى استعداد فرنسا لإجراء "مزيد من الاتصالات" مع موسكو من أجل محاربة "الإرهاب"، وأكد أنه "يدين بلا تحفظ الحرب العدوانية التي شنتها روسيا في أوكرانيا".