انت الان تتابع خبر فلسطين.. نقل جثامين موظفي الإغاثة إلى معبر رفح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، إن عدد الجثامين التي وصلت إلى المعبر هم 6 جثامين.

من جهتها علقت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ على حادث استهداف موظفي المنظمة قائلة: إن "صمت المجتمع الدولي يسمح بحدوث ذلك، ومن غير المقبول أن نرى عمال الإغاثة يفقدون حياتهم أثناء قيامهم بواجبهم"



وأضافت: "كم عدد الأشخاص الآخرين الذين يجب أن يقتلوا قبل أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير وضمان الحماية لعمال الإغاثة؟".

وقتل 7 من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الأمريكية خلال استهداف إسرائيلي لهم أثناء عملهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قبل أمس.

ووفق المنظمة فإن القتلى من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

