انت الان تتابع خبر عادات غذائية سيئة في رمضان علينا تركها.. اليك ابرزها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من أجل الحفاظ على صحتنا وتعزيز حيويتنا خلال فترة الصيام، قدمت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة منال علي أحمد، عادات خاطئة قد تؤثر سلبًا على صحتنا خلال رمضان.

العادات السيئة:

1-شرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة سواء خلال الإفطار اوالسحور



2-البدء بالوجبة الرئيسية سريعًا3-تناول كمية كبيرة من الدهون والتوابل4- تناول كميات كبيرة من العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية5- عدم تناول وجبة السحور التي تساعد بالحفاظ على مستويات السكر في الدم