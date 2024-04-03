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عادات غذائية سيئة في رمضان علينا تركها.. اليك ابرزها

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بغداد - ياسين صفوان - من أجل الحفاظ على صحتنا وتعزيز حيويتنا خلال فترة الصيام، قدمت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة منال علي أحمد، عادات خاطئة قد تؤثر سلبًا على صحتنا خلال رمضان.

العادات السيئة:
1-شرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة سواء خلال الإفطار اوالسحور

2-البدء بالوجبة الرئيسية سريعًا
3-تناول كمية كبيرة من الدهون والتوابل
4- تناول كميات كبيرة من العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية
5- عدم تناول وجبة السحور التي تساعد بالحفاظ على مستويات السكر في الدم
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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