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الأرصاد: طقس غائم وفرصة سقوط أمطار غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر غداً السحب المتوسطة، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً وتقل السحب ليلاً.

 

كما توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:15  والثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:16 والثاني عند الساعة  03:09.

 

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون أيضا خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند الساعة 01:06.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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