ارتفاع شهداء غزة إلى 32975

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 180 , على التوالي إلى 32975 شهيداً، والجرحى إلى نحو 75577 جريحاً, معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن 59 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الــ 24 الماضية وأصيب 83 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.