ترزيان حيا القوى الأمنية لكشفها مفتعلي جريمة الأشرفية: الأمن الاستباقي هو الحل

وجه النائب هاكوب ترزيان في تصريح له، "تحية تقدير إلى القوى الأمنية لكشفها مفتعلي جريمة الأشرفية واعتقال المجرمين. لبنان كان وسيبقى ملاذنا الأول والأخير، والقوى الأمنية الشرعية ضمانتنا".
أضاف: "نقدر إلقاء القبض على المجرمين الذين قتلوا رب عائلة الترك. وأناشد وأؤكد أن السهر على الأمن الاستباقي من كل الأجهزة الأمنية هو الحل الذي يجنب كل مناطق لبنان جرائم مماثلة".
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