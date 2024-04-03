الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق ويحث على ضبط النفس

دان الاتحاد الأوروبي ضربة جوية استهدفت مجمع السفارة الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان وأدت إلى مقتل سبعة أشخاص ودعا دول المنطقة إلى إظهار ضبط النفس.

واوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو في تصريح له، بانه "في هذا الوضع المتوتر للغاية في المنطقة، من الضروري إظهار أقصى درجات ضبط النفس". وأضاف "يجب احترام مبدأ حصانة المقار الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الأحوال وتحت أي ظرف وفقا للقانون الدولي".

وألقت إيران بمسؤولية الهجوم على إسرائيل. وأسفرت الضربة عن مقتل اثنين من جنرالات إيران وخمسة مستشارين عسكريين في مجمع سفارتها بالعاصمة السورية.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن ضربة هي الأكبر حتى الآن على مصالح إيرانية في سوريا.