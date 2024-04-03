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انت الان تتابع خبر افتتاح مجسر قرطبة وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مجسر قرطبة وسط بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني افتتح مجسّر تقاطع قرطبة في الباب الشرقي وسط بغداد".
وأضاف، ان "المجسر هو أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكِّ الاختناقات المرورية، المنجز خلال 200 يوم عمل".
وقال السوداني في حديثه خلال الافتتاح، ان "بغداد تستحق ان تكون بأرقى صورة ما يخطط لها هو جزء بسيط امام اسمها الكبير".
وأضاف، ان "المجسر هو أحد مشاريع الحزمة الأولى لفكِّ الاختناقات المرورية، المنجز خلال 200 يوم عمل".
وقال السوداني في حديثه خلال الافتتاح، ان "بغداد تستحق ان تكون بأرقى صورة ما يخطط لها هو جزء بسيط امام اسمها الكبير".
وأضاف "بدأنا بـ19 مشروعاً ومجسر قرطبة هو فاتحة خير للمشاريع الاخرى"، مشدداً بالقول "اليوم نفتتح مجسر قرطبة الذي نفذ بطريقة لأول مرة من حيث التصميم والتنفيذ".
وتابع "خططنا ووضعنا المشاريع موضع التنفيذ في مشروع مترو بغداد، وباشرنا بمشاريع النقل الجماعي، وسنضع حجر الأساس للطريق الحلقي لبغداد".