ترحيل المهاجرين الأفارقة من شوارع باريس قبل 100 يوم من الألعاب الأولمبية

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت الشرطة الفرنسية، يوم الأربعاء، عشرات المهاجرين بينهم عائلات لديها أطفال صغار من الساحة الأمامية لمبنى بلدية باريس في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة للاحتفال بمرور 100 يوم على بدء الألعاب الأولمبية.

ترحيل المهاجرين الأفارقة

ووصلت الشرطة عند الفجر لنقل نحو 50 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، والذين تم تجميعهم في عربات أطفال أو تحت بطانيات أو مغطاة بأغطية بلاستيكية للحماية من المطر.

حزم المهاجرون أمتعتهم واستقلوا حافلة إلى مساكن حكومية مؤقتة في بلدة بيزانسون في شرق فرنسا.

وعبر عمال إغاثة عن قلقهم من أن هذه الخطوة يوم الأربعاء هي بداية لجهود أوسع نطاقا من جانب سلطات باريس لإجلاء المهاجرين وغيرهم ممن ينامون في العراء في العاصمة قبل الألعاب الأولمبية دون توفير خيارات سكن طويلة الأجل.

وقال منظمو الأولمبياد إنهم يعملون مع جماعات الإغاثة لإيجاد حلول.

العديد من العائلات من البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية ، بما في ذلك بوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج والسنغال.

ووزعت جماعات إغاثة مثل يوتوبيا 56 الطعام والبطانيات والحفاضات وساعدت بعضهم في العثور على سكن مؤقت لليلة أو ليلتين.

إلتقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة مع بيتر سخورمان المبعوث الخاص بالهجرة بوزارة الخارجية الهولندية بلاهاى.

وعرضت السفيرة نجم في اللقاء ولاية المرصد الافريقي للهجرة وأهميته في تنفيذ الوثائق الدولية الخاصة بالهجرة والمهاجرين ، مشيرة الى ان من اولوية المرصد دعم الدول اعضاء الاتحاد الافريقي في جمع وتحليل البيانات الخاصة بالهجرة حتى يمكن اتخاذ القرارات والسياسات على بينة بالواقع على الأرض.



و أشارت السفيرة إلى أعمال المرصد منذ بدء التشغيل والتي شملت برامج تدريبية وطنية في عدد من الدول الأفريقية ، و اجتماعات مع ممثلي التجمعات الاقتصادية الإقليمية لوضع خارطة الطريق للتعامل معها في بناء قواعد بيانات إقليمية حول حركة البشر والهجرة من وإلى وداخل إفريقيا.



وأضافت نجم أنه من الناحية الموضوعية يضع المرصد الهجرة المناخيه وحماية المهاجرين و هجرة العمالة من الأولويات للتعاون مع الشركاء الدوليين .



وفي هذا السياق رحب بيتر سخورمان المبعوث الخاص بالهجرة، بالتعاون بين هولندا والمرصد الأفريقي للهجرةً، خاصة ان هولندا تدعم أن يتم اتخاذ القرارات على أسس مدروسة ، وبالتالي فإن عمل المرصد سيصب في هذا الإطار .

وأكد على أنهم يعملون في إطار الاتحاد الأوروبي و بصفتهم الوطنية على التعاون مع الاتحاد الافريقي ، والتعاون مع الدول الإفريقية بشكل ثنائي خاصة دول شمال أفريقيا وغيرها من الدول التي تتحرك منها الهجرة الغير نظامية ، ومن ثم سيكون هناك مجالا للتعاون مع المرصد الافريقي للهجرة يتبلور في مصلحة الطرفين، مرحبا بهذه الزيارة التي وصفها بأنها سوف تسهم في بدء تفعيل التعاون بين بلاده والمرصد.



وقد حضر اللقاء تشنسري فون سون مسئول السياسات بادارة الهجرة والنازحين بالخارجية الهولندية .