تركيا... المجلس الأعلى للانتخابات يعيد رئيس بلدية كردي لمنصبه بعد احتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)

ألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، قرار هيئة محلية بمنع رئيس بلدية منتخب حديثا ينتمي لحزب مؤيد للأكراد من تولي منصبه بعد استئناف تقدم به حزبه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وجاء هذا القرار إثر مظاهرات واعتقالات في عدة مدن تركية، واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين في أماكن معينة، بحسب وسائل الإعلام المحلية، ومنها صحيفة جمهوريت التركية.

وذكرت الأناضول أن المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة قرر أن يحصل عبد الله زيدان، الذي ينتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي"، المؤيد للأكراد، على تفويضه لتولي منصب رئيس بلدية إقليم فان بجنوب شرقي تركيا.

ورحب حزب " الشعوب الديمقراطي" بالقرار، وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس (توتير سابقا) إن هذه الخطوة تأتي "بفضل مقاومة الشعب الكردي ورفاقنا وأصدقائنا والجمهور الديمقراطي".

وأضاف الحزب إن زيدان قد حُرِمَ في البداية من تولي منصب رئيس البلدية رغم فوزه في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد بنسبة 55٪ من الأصوات.

وبدلا من ذلك، كان من المقرر منح منصب رئيس البلدية لمرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، والذي جاء في المركز الثاني بنسبة حوالي 27%.

وقال مجلس الانتخابات إن زيدان لديه سجل إجرامي ولا ينبغي له الترشح للانتخابات، بحسب وكالة الأناضول.

ويقول حزب زيدان إن مرشحه لم يتم إبلاغه بالقرار إلا بعد التصويت يوم الأحد.

وكان مراقبون عبروا عن مخاوفهم من مغبة أن يؤدي الحادث إلى موجة جديدة من عمليات الفصل الجماعي لسياسيين محليين مؤيدين للأكراد، وهو ما يعيد الذاكرة ما حدث عام 2019.