الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه موقع المطلة في إصبع الجليل

اعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه موقع المطلة في إصبع الجليل. وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن إندلاع حريق كبير في أحد منازل المستوطنين في مستعمرة المطلة.

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