مسؤول أميركي: بايدن سيتحدث هاتفيا مع نتانياهو غدا الخميس

أعلن مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن سيتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غدا الخميس، وذلك بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل هجوما أسفر عن مقتل سبعة موظفين بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية.
ووصف البيت الأبيض بايدن بأنه يشعر بغضب وألم جراء الهجوم، إلا أن الرئيس الاميركي لم يجر تغييرا جوهريا في دعم واشنطن الثابت لإسرائيل في صراعها في قطاع غزة.
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