انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة 11 شخصاً بحادث على طريق عمارة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مرور ميسان، الأربعاء، عن مصرع شخصين وإصابة تسعة آخرين بحادث سير على طريق عمارة - بغداد.

وقالت المرور في بيان، "مساء هذا اليوم وقع حادث اصطدام على طريق عمارة - بغداد (قضاء علي الغربي) بين مركبتين الاولى (دوج تشالنجر خصوصي) والمركبة الثانية (كريت ويل بيك آب حمل)".

وأضاف البيان أن "أسباب الحادث الاجتياز الخاطئ من قبل سائق المركبة الأولى مما أدى إلى وقوع الحادث وتسبب بوفاة شخصين واصابة (٩) أشخاص بجروح بليغة".