"الزراعة" تكشف تفاصيل قرار إعادة تصدير البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور عبدالمجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة على أن قرار الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة بانتهاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل مع نهاية مارس الماضي جاء بعد إحصائيات ودراسات تفيد بوجود فائض لدى مصر في محصول البصل.

وأوضح مبروك لمصراوي أن مصر تحتل أولى مرتبات دول العالم في تصدير البصل حيث بلغت الصادرات 450 طن خلال الموسم الأخير نظرا لما يتمتع به البصل المصري من مقومات تجعله مميز بالأسواق الأوروبية والخليجية .

وبسؤاله عن مدى تأثير قرار إعادة تصدير البصل على أسعاره داخل الأسواق المصرية قال مبروك: إن أسعار البصل بالأسواق الداخلية لن تتأثر بقرار إعادة تصديره نظرا لوجود فائض في الكميات عن الاستهلاك المحلي.

ولفت مبروك إلى أن قرار إعادة تصدير البصل سيعمل على تشجيع المزارعين على زراعته بصفة مستمرة كونه يرفع معدل ربحه السنوي .

وكانت الحكومة أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي بسبب قفزات قياسية في الأسعار بلغت نحو ثمانية جنيهات في الكيلو بأسواق الجملة فوصل إلى 30 جنيهًا، وارتفع بأكثر من 15 جنيهًا في أسواق التجزئة ليصل إلى يد المستهلك بسعر 40 جنيهًا، قبل أن تلغي القرار وتعيد تصديره مرة أخرى.

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