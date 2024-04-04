موعد العودة إلى المدراس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد فتحي:

يحصل الطلاب والمعلمين على إجازة العيد في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

ويعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى لاستكمال ما تبقى في الفصل الدراسي الثاني، في الـ 15 من أبريل الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

ومع إعلان الحكومة، إجازة عيد الفطر من يوم 9 إلى 14 أبريل، وعودة للطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثاني، يتبقى أيام قليلة على انتهاء العام الدراسي 2024، الذي من المقرر أن ينتهي قبل أيام من عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في الثامن من مايو المقبل.

يذكر أن إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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