إصابة 4 من شرطة الاحتلال أحدهم حالته خطيرة عملية دهس بمستوطنة اسرائيلية



أفادت القناة الـ12 العبرية بأن 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية أصيبوا بعملية دهس، فجر الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، في بلدة كوخاف يائير جنوب شرق نتانيا وسط إسرائيل.



في الوقت نفسه قالت وسائل إعلام فلسطينية إن حادث طعن حدث عند معبر الياهو شرق قلقيلية تخلله إطلاق الرصاص بزعم تنفيذ عملية الدهس.



أشارت القناة 12 العبرية إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، فيما حالة الآخرين متوسطة، مؤكدة أنه تم تحييد منفذ العملية. وتحدثت مصادر عن عملية مركبة، مشيرة إلى أن عملية الدهس رافقتها محاولة طعن، حيث ترجل منفذ عملية الدهس من سيارته وحاول طعن شرطي قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، وفرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً في المنطقة.



وأقرت شرطة الاحتلال، الأربعاء، بأنه تم دهس 4 من عناصرها، مضيفة أنه أصيب 2 بجروح وصفتها بالخطيرة. وأكد وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال أغلقت جميع مداخل قلقيلية.



في حين قالت مصادر عبرية، فجر الأربعاء، إن فلسطينياً أصاب أربعة من عناصر شرطة الاحتلال بجروح، في عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من معبر أيال شمال قلقيلية. وقالت المصادر العبرية إن المنفذ استشهد برصاص قوات الاحتلال، بعد محاولته طعن عنصر أمن عند معبر إيال.



وفي تفاصيل أوردتها المصادر العبرية، فقد دهس المنفذ أربعة من عناصر الشرطة قرب مستوطنة " كوخاف يائير" ثم فرَّ بسيارته صوب حاجز "إيال"، وهناك حاول طعن عنصر أمن فأطلقت عليه النار؛ مما أدى إلى استشهاده، وفرار شخص ثانٍ كان برفقته، تقوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال بمطاردته. وذكرت نجمة داوود الحمراء أن حالة اثنين من عناصر الشرطة خطيرة.



فيما تتكرر عمليات الدهس والطعن ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي من جانب الشبان الفلسطينيين، الذين يرفضون استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ويرفضون انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.



يذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



حسب بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



(عربي بوست)