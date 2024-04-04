أسماء المصابين والمتوفين في حادث اختراق سيارة مواد بترولية لمقهى بأسوان



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

لقى شخصين مصرعهم، وأصيب 4 آخرين دهستهم سيارة نقل مواد بترولية بأسوان

تلقى اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، باقتحام سيارة نقل مواد بترولية لمقهى بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان ودهس رواد المقهى و3 تكاتك كانت أمام المقهى

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه جرى نقل جثتين و 18 مصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى، وتم تقديم الإسعافات الأولية ل 14مصاب وخرجوا من المستشفى وجرى حجز 4 آخرين لاستكمال علاجهم بالمستشفى

مصراوى تنشر أسماء المصابين والمتوفين

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