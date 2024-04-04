إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم-القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم-حسين فتحى:

شهد طريق القاهرة-الفيوم الصحراوي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة الفيوم أسفر عن إصابة 16 مواطنا، كانوا قادمين من القاهرة للفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث تصادم بالقرب من محطة تحصيل الرسوم في حدود محافظة الفيوم.

جرى الدفع بـ 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى طامية المركزي والفيوم العام.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة مرور الفيوم أن سبب الحادث يرجع للسرعة الزائدة لقائد السيارة الميكروباص مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما تسبب في انقلابها على يمين الطريق بالمنطقة الجبلية.

جرى نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.